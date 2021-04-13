Ветераны обратились к депутатам Заксобрания Карелии с просьбой принять закон о детях войны

Руководители ветеранских организаций республики предложили спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы России, чтобы отстаивать интересы детей войны уже на федеральном уровне.

Председатель Совета ветеранов республики Николай Черненко и руководитель общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» Вера Ермакова побывали сегодня в музее школы № 2 Петрозаводска. В преддверии 9 мая в учреждении проводится акция «Мой подарок школьному музею». Ветераны, познакомившись с экспозицией, собранной из экспонатов из семейных архивов учеников и педагогов, решили подарить юбилейные медали — «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии» и «65 лет Взятия Берлина». Но сами карельские ветераны ждут к Дню Победы долгожданного подарка от карельского парламента — принятия закона о детях войны.

«Я уже 15 лет руковожу организаций и каждый год езжу в Ленинград на съезд блокадников, где мы обсуждаем законопроект о детях войны. И во многих регионах такой закон уже принят. Очень жалко, что в Карелии так долго не могут решить этот вопрос. Этот закон необходим, и принять его нужно как можно скорее. Ведь после выборов придет новый состав депутатов, будут созданы новые комиссии, рабочие группы и все опять будет отложено в долгий ящик. Поэтому важно, чтобы сейчас Законодательное собрание, правительство, общественность высказали свою позицию и закон был принят в этом году», — считает Вера Александровна Ермакова.





Председатель Совета ветеранов республики о напомнил, что завтра, 15 апреля, депутаты на заседании Законодательного собрания рассмотрят закон о ветеранах в первом чтении.

«Мы бьемся за принятие закона с 2006 года и рады, что сегодня парламент и его председатель Элиссан Шандалович вернулись к обсуждению документа. После первых заседаний парламентских комитетов по этому вопросу в Совет ветеранов пошли отклики со всех наших районных организаций и первичек. Везде есть дети войны. И людям, пережившим это тяжелое время, познавшим холод и голод, лишившимся родителей, причастным к великим событиями в истории нашей страны, важно официально получить этот статус. Конечно, многие из нас имеют звания «Ветеран труда Карелии и России». Мы уже имеем льготы. Но списки, которые представлены Минсоцзащиты республики в парламент, нужно внимательно изучить. Наверняка там могут находиться люди, которые не получают никаких льгот. Их нужно обеспечить льготами в первую очередь и по ЖКХ, и по лекарственному обеспечению и по обеспечению жильем. И мы обращаемся к депутатам: «Примите этот закон, он очень важен для ветеранов», — сказал Николай Павлович.

Руководители ветеранских организаций уверены, что законопроект о детях войны должен быть принят не только в регионах, и на федеральном уровне.





«Мы прекрасно понимаем, что ветеран труда России — это всероссийское звание, которое дает возможность получать федеральные льготы. Защитить категорию «дети войны» может только федеральный закон, поскольку бюджетные возможности у регионов разные. И мы бы хотели попросить Элиссана Шандаловича баллотироваться в Государственную Думу РФ с тем, чтобы он продолжил отстаивать интересы ветеранов. Помимо детей войны есть еще одна категория «труженники тыла». Если Элиссан Владимирович согласится выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы, мы от имени всех ветеранских организаций будем просить его бороться уже на федеральном уровне как за детей войны, так и за тружеников тыла, которые делали все, чтобы армия была обеспечена всем необходимым во время войны. Они достойны быть приравнены к участникам ВОВ», — считает Николай Черненко.