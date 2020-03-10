Ветераны войны в Карелии получат по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Более 5 тысяч ветеранов в Карелии получат единовременные выплаты к 75-летию Победы по Указу Президента.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Республике Карелия, единовременная выплата будет предоставляться в апреле-мае 2020 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не нужно, средства будут предоставлены на основании документов, имеющихся в ПФР.

Как пояснили в Пенсионном фонде, выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии. В Карелии единовременную выплату к юбилею Победы получат более 5 тысяч ветеранов войны.

Выплату в размере 75 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.

В итоге граждане, относящиеся к данной категории участников Великой Отечественной войны, в общей сумме ко Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.