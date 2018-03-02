ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила от мужа-режиссера в подарок шикарную шубу, о чем незамедлительно сообщила поклонникам в Instagram.

Актриса посвятила этому событию ролик, в котором радуется подарку, как ребенок, отмечает портал Lady.

"А у меня в первый день весны неожиданный подарок от Андрея Кончаловского, и это не кастрюля, а нечто невероятно легкое, воздушное, теплое и обнимающее нежно. Март обещают холодным, поэтому очень кстати. Спасибо", - написала она.

Поклонники пришли в восторг от видео и признались, что Юлия подняла им настроение, а также похвалили Андрея за внимание к супруге.

Некоторые пользователи Сети, впрочем, не оценили задумку Высоцкой и раскритиковали ее за хвастовство.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже более 20 лет.

Видео: https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial