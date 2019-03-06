ВИДЕО: Автомобиль сбил пенсионерку в Петрозаводске

ДТП произошло днем 6 марта на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель Mercedes в 13.16 наехал на 70-летнюю пенсионерку в районе дома 15 по Октябрьскому проспекту. За рулем была женщина.

Пострадавшая получила ушибы. На место ДТП приехала скорая. Женщину осмотрели.