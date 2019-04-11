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Новости. Происшествия
06:40, 11 Апреля 2019

ВИДЕО: Большегрузы вылетают в кювет на заснеженной трассе на севере Карелии

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Водители опубликовали фото и видео с опасной заснеженной трассы на севере Карелии

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили в Сети фото и видео, снятые регистраторами на трассе "Кола".

На одной из видеозаписей видно, что на обочине лежит перевернутый большегруз, перевозивший бревна. На другом видео заметен оставленный на обочине прицеп.

10 апреля на автодороге "Кола", с 721 по 854 км на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов, было введено временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта. Причиной такого решения стали сложные погодные условия.

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