ВИДЕО: Дети угодили под колеса автомобиля в Кондопоге

В Карелии двое детей были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло на "зебре" на перекрестке улиц Советов и Заводской в Кондопоге. Водитель признался, что не заметил детей при повороте, пишут в паблике "ДТП ПТЗ".

Происшествие попало в объектив камеры компании "Ситилинк".