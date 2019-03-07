ВИДЕО: Дети угодили под колеса автомобиля в Кондопоге

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В Карелии двое детей были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе.
ДТП произошло на "зебре" на перекрестке улиц Советов и Заводской в Кондопоге. Водитель признался, что не заметил детей при повороте, пишут в паблике "ДТП ПТЗ".
Происшествие попало в объектив камеры компании "Ситилинк".
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