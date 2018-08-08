Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:11, 08 Августа 2018

ВИДЕО: "Долину зайцев" показали на "Пятом канале"

По теме

Петрозаводск завершил ремонт дворов по программе "Комфортная городская среда"
08.08.18 16:06
Парфенчиков дал премию бывшему главному архитектору Петрозаводска Евгению Фролову
08.08.18 15:11
Более 16,5 тысяч жителей Карелии могут остаться без телевидения с переходом на цифровое вещание
08.08.18 13:46
Все новости
Загрузка...

Неравнодушные жители Карелии нашли оригинальный способ защитить природу от вандалов, сообщается на сайте "Пятого канала".

Перед началом кропотливой работы Сергей тщательно проверяет скалу на прочность. Ведь камень — материал капризный.

"И это все нужно постоянно расчищать. Перед тем, когда мы режем, мы это все долго усердно подготавливаем", — рассказывает в процессе работы автор проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович.

В ход идут ломики и инструменты для резки. И вот уже видны очертания новой фигуры. Придорожную скалу в 20 километрах от Петрозаводска Сергей превратил в настоящий арт-объект. В "Долине зайцев" — так назвал его автор — поселились уже более 150 ушастых зверьков. Причем каждый из них разной формы и размеров.

"Изначально я продумывал более сложные рисунки, но из-за того, что сама порода вся в трещинах. Я начал максимально упрощать. Начал перебирать животных. Единственное, кто подходит — это заяц", - говорит Сергей Гапанович.

Увлекаться резкой по камню Сергей начал еще пять лет назад. Первые работы выполнял в мастерской. Говорит, на природу переместился после того, как увидел, в каком состоянии находятся карельские камни.

Например, надписи "Леша и Карина равно любовь", признания и непристойные выражения часто встречаются на живописных карельских скалах. С появлением уникального арт-объекта таких надписей становится меньше. Очищать скалы от народного творчества помогают жители со всей страны. Для этого Сергей открыл сайт, где каждый может стать участником проекта.

"Ты выбрал этого зайца, мы его вырезаем, под ним потом будет номер и ты получаешь сертификат с этим номером. Даже дешевле, чем участок на Луне купить, на которую ты никогда не попадешь", - объясняет про зайцев Сергей.

А вот попасть сюда уже мечтают многие. Посмотреть на "Долину зайцев" приезжают целыми семьями. Проезжающие мимо автомобилисты обязательно притормаживают. Впрочем, интерес к "Долине зайцев" теперь не только у местных жителей.
"Мы приглашали туристические компании, чтобы они обратили внимание на этот проект. Все наши инфотуры, которые мы организовываем в Республику Карелия. Они тоже проезжают мимо, либо снимают сюжеты по данному проекту", — говорит министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Для гостей "Долины зайцев" вход на площадку Сергей обещает сделать бесплатным. Говорит, его цель — не заработать денег, а чтобы туристы оставляли память о поездке в Карелию только в своих воспоминаниях.

По теме

Петрозаводск завершил ремонт дворов по программе "Комфортная городская среда"
08.08.18 16:06
Парфенчиков дал премию бывшему главному архитектору Петрозаводска Евгению Фролову
08.08.18 15:11
Более 16,5 тысяч жителей Карелии могут остаться без телевидения с переходом на цифровое вещание
08.08.18 13:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-08 16:25:13
Потомки когда-нибудь откопают эту долину зайцев и их будущие ученые, как сейчас на Пушкинской, установят, что это древние наскальные изображения полудиких племён, любивших зайчатину.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
01.08.2018, 14:27
СРОЧНО: Полиция установила водителя, который сбил на Ровио пешехода и бросил с переломанными ногами во дворе
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Аналитика

07.08.2018 13:09
Тема недели
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 4
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
06.08.2018 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»