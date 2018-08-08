ВИДЕО: "Долину зайцев" показали на "Пятом канале"

Неравнодушные жители Карелии нашли оригинальный способ защитить природу от вандалов, сообщается на сайте "Пятого канала".

Перед началом кропотливой работы Сергей тщательно проверяет скалу на прочность. Ведь камень — материал капризный.

"И это все нужно постоянно расчищать. Перед тем, когда мы режем, мы это все долго усердно подготавливаем", — рассказывает в процессе работы автор проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович.

В ход идут ломики и инструменты для резки. И вот уже видны очертания новой фигуры. Придорожную скалу в 20 километрах от Петрозаводска Сергей превратил в настоящий арт-объект. В "Долине зайцев" — так назвал его автор — поселились уже более 150 ушастых зверьков. Причем каждый из них разной формы и размеров.

"Изначально я продумывал более сложные рисунки, но из-за того, что сама порода вся в трещинах. Я начал максимально упрощать. Начал перебирать животных. Единственное, кто подходит — это заяц", - говорит Сергей Гапанович.

Увлекаться резкой по камню Сергей начал еще пять лет назад. Первые работы выполнял в мастерской. Говорит, на природу переместился после того, как увидел, в каком состоянии находятся карельские камни.

Например, надписи "Леша и Карина равно любовь", признания и непристойные выражения часто встречаются на живописных карельских скалах. С появлением уникального арт-объекта таких надписей становится меньше. Очищать скалы от народного творчества помогают жители со всей страны. Для этого Сергей открыл сайт, где каждый может стать участником проекта.

"Ты выбрал этого зайца, мы его вырезаем, под ним потом будет номер и ты получаешь сертификат с этим номером. Даже дешевле, чем участок на Луне купить, на которую ты никогда не попадешь", - объясняет про зайцев Сергей.

А вот попасть сюда уже мечтают многие. Посмотреть на "Долину зайцев" приезжают целыми семьями. Проезжающие мимо автомобилисты обязательно притормаживают. Впрочем, интерес к "Долине зайцев" теперь не только у местных жителей.

"Мы приглашали туристические компании, чтобы они обратили внимание на этот проект. Все наши инфотуры, которые мы организовываем в Республику Карелия. Они тоже проезжают мимо, либо снимают сюжеты по данному проекту", — говорит министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Для гостей "Долины зайцев" вход на площадку Сергей обещает сделать бесплатным. Говорит, его цель — не заработать денег, а чтобы туристы оставляли память о поездке в Карелию только в своих воспоминаниях.