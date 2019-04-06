ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне вечером на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина.

По сообщению портала ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла в пятницу, в 21-51. Легковые автомобили двигались в противоположных направлениях по улице Анохина.

Встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке в момент смены сигналов светофора, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на проспект Ленина, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

Видеокамера Сампо.ру запечатлела момент ДТП.