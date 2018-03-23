ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на Перевалке

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Ватутина и Мичуринская.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент произошел 22 марта в 16.20.

"Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП выезжал с улицы Мичуринская, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Ватутина. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.