ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на Перевалке

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Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Ватутина и Мичуринская.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент произошел 22 марта в 16.20.
"Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП выезжал с улицы Мичуринская, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении по улице Ватутина. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.
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