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Новости. Происшествия
12:15, 11 Февраля 2018

ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на выезде со двора в Петрозаводске

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В районе перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло вечером в субботу, когда иномарка выезжала с дворовой территории на проезжую часть.

Аварию зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".

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Комментарии

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sherhan2
2018-02-11 13:53:01
ДТП каждую неделю в этом месте.Что мешает поставить знак 4.1.2 "Движение направо" на выезде со двора? Да и мозги включать надо.
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