ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на выезде со двора в Петрозаводске

В районе перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло вечером в субботу, когда иномарка выезжала с дворовой территории на проезжую часть.

Аварию зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".