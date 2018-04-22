ВИДЕО: "Это подстава, оно взрывается!" - итальянцы попробовали еду из Карелии

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Итальянцы готовятся к поездке на чемпионат мира по футболу и пробуют еду из разных уголков России – им прислали посылку из Карелии.
Итальянцы готовятся к поездке в Россию и совершают виртуальное путешествие по ее необъятным просторам. На этот раз им прислали посылку из Карелии. Удивлению итальянцев не было предела!
Они попробовали клюкву в сахаре, карельский бальзам, морошковое варенье, конфеты из семян льна и цукаты из ревеня. Скажем так, не все из съеденного им понравилось.
Особенно их поразила клюква в сахаре, которая взрывается во рту.
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