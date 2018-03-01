ВИДЕО: Грудинин ушел из студии во время теледебатов, назвав их базаром

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на Первом канале заявил, что их превратили в шоу и покинул студию.

"Это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут - необъяснимо никому", - сказал Грудинин во время дебатов 28 февраля.

По его мнению, центральная избирательная комиссия РФ и центральные телеканалы не заинтересованы в том, чтобы кандидаты в президенты дебатировали в формате "один на один".

"Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам, - сказал он. - Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию".

Также кандидат от КПРФ указал на сознательную делигитимизацию выборов со стороны государственных СМИ и на необходимость срочно менять власть для спасения страны, сообщается в паблике КПРФ.