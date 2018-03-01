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Новости. Политика
15:54, 01 Марта 2018

ВИДЕО: Грудинин ушел из студии во время теледебатов, назвав их базаром

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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на Первом канале заявил, что их превратили в шоу и покинул студию.

"Это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут - необъяснимо никому", - сказал Грудинин во время дебатов 28 февраля.

По его мнению, центральная избирательная комиссия РФ и центральные телеканалы не заинтересованы в том, чтобы кандидаты в президенты дебатировали в формате "один на один".

"Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам, - сказал он. - Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию".

Также кандидат от КПРФ указал на сознательную делигитимизацию выборов со стороны государственных СМИ и на необходимость срочно менять власть для спасения страны, сообщается в паблике КПРФ.

 

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Комментарии

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Плейшнер
2018-03-01 20:05:15
Неравнодушный Отряд то какой -" Самоубийц " политических ?? А в интернете народ заметил и очень . Не надо превращать выборы в помойку , надо уважать избирателей и тех кандидатов которые участвуют в выборах . Не надо превращать теледебаты , в конкурс " Что ,где , когда " и сталкивать лбами кандидатов , не показывая сущность основного кандидата от власти . Думаю , он не чем бы не отличался от участников ШОУ , а выглядел бы ещё хуже при наличии у него властных полномочий .на сегодняшний день.
Неравнодушный
2018-03-01 17:15:23
Отряд не заметил потери бойца.
Инженер Брунс
2018-03-01 17:11:56
бежит обычно человек, когда сказать нечего, либо ничего не может сказать. Всё только "Я" и "Я", вы должны принять программу КпрФ. Так мы не на выборах в госдуму, товарищ Грудинин. Страна президента выбирает, а ты сбежал, потому что заврался уже. Столько наобещал, что уже забыл, что и кому обещал.
Очень показательный побег.
Гарик
2018-03-01 17:07:05
Грудинин покинул студию и отказался от дебатов на Первом Канале!
И это правильно. Первое: Дать кандидатам самим выбирать время для выступлений, Второе: ни в коем случае не устраивать шоу и давать по 2-3 минуты Что это такое ? я не сомневаюсь что за две минуты можно сказать много чего НО люди должны выслушать кандидата и хотя бы немного вникнуть в программу которую предоставляет кандидат. А получается Сказал несколько слов и всё. потом другой несколько слов и так далее. У людей размывается понятие где у кого и какая программа всё перемешивается в голове. И этот упырь Жириновский с Упырихой Собчак они же постоянно всех перебивают устраивают скандал и тем самым превращает дебаты в "Базар" все люди прекрасно понимают что именно для этой цели их и сунули в президентскую гонку что бы они наводили там бардак и не давали людям сосредоточится. Правильно поступил Павел Николаевич Грудинин !!! Это не дебаты это хорошо продуманное фальсифицированное "шоу" Народ требует что бы Павлу Николаевичу Грудинину дали удобное дл жителей страны время а это 20.00 и Грудинин должен донести до всех людей программу от партий которые его выдвинули. В конце концов заплатить деньги за эфирное время и сказать людям всё то что говорил в городах и на производствах во время поездок по стране. Таким образом сломать планы у кремлевских пропагандистов. Павел Николаевич Грудинин Наш народный президент !!!
Старый дед щукарь
2018-03-01 17:02:09
Грудина миллиарды натырил и теперь ходит дебаты лепит и показуху!!!
dgin
2018-03-01 16:18:46
Не " царское" дело в болоте болтаться. Единственный толковый кандидат , достойный возглавить Великую Россию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
однозначно
2018-03-01 16:11:44
Вы зачем Ипполита обидели?
deep
2018-03-01 16:25:16
однозначно, боярышник рулит!
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