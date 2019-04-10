12:02, 10 Апреля 2019
ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске, где не работают светофоры
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Сразу три автомобиля стали участниками аварии на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.
ДТП с участием легковых автомобилей Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и внедорожника Chevrolet Niva произошло на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарская 10 апреля в 9.46, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
Hyundai двигался в прямом направлении по улице Пархоменко. Volkswagen - по улице Сыктывкарская.
От столкновения Hyundai развернуло и отбросило на угол перекрёстка, Volkswagen наехал на выезжающую с улицы Пархоменко Niva.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.
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