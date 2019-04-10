ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске, где не работают светофоры

Сразу три автомобиля стали участниками аварии на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

ДТП с участием легковых автомобилей Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и внедорожника Chevrolet Niva произошло на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарская 10 апреля в 9.46, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Hyundai двигался в прямом направлении по улице Пархоменко. Volkswagen - по улице Сыктывкарская.

От столкновения Hyundai развернуло и отбросило на угол перекрёстка, Volkswagen наехал на выезжающую с улицы Пархоменко Niva.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.