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Новости. Происшествия
12:02, 10 Апреля 2019

ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске, где не работают светофоры

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Сразу три автомобиля стали участниками аварии на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

ДТП с участием легковых автомобилей Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и внедорожника Chevrolet Niva произошло на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарская 10 апреля в 9.46, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Hyundai двигался в прямом направлении по улице Пархоменко. Volkswagen - по улице Сыктывкарская.

От столкновения Hyundai развернуло и отбросило на угол перекрёстка, Volkswagen наехал на выезжающую с улицы Пархоменко Niva.

Транспортные средства получили механические повреждения.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

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Комментарии

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бармалей
2019-04-10 12:55:14
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Мизантроп
2019-04-10 12:36:34
«Увы, мой друг - опять у нас потери!
Но жизнь – дуэль, чего же мы хотели!»
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