ВИДЕО: Иномарка не вошла в затяжной поворот в Петрозаводске и снесла "пятнашку"

На улице Шотмана гонщик устроил ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 21 июля в 22.10 на улице Шотмана, в районе дома №34, водитель автомобиля Hyundai при прохождении затяжного поворота не удержался на своей полосе, допустил занос и совершил столкновение по касательной с ВАЗ-2115.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.