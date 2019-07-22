ВИДЕО: Иномарка не вошла в затяжной поворот в Петрозаводске и снесла "пятнашку"

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На улице Шотмана гонщик устроил ДТП.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 21 июля в 22.10 на улице Шотмана, в районе дома №34, водитель автомобиля Hyundai при прохождении затяжного поворота не удержался на своей полосе, допустил занос и совершил столкновение по касательной с ВАЗ-2115.
К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Транспортные средства получили механические повреждения.
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