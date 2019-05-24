ВИДЕО: Иномарка спровоцировала групповое ДТП в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина столкнулись три иномарки и троллейбус.

В четверг на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского автомобиль, решивший перестроиться из одной полосы другую, спровоцировал столкновение с троллейбусом и двумя другими транспортными средствами.

Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".