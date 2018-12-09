ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

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Петрозаводчанин снял на видео, как к нему во двор пришла рысь.
Житель Петрозаводска прислал в нашу редакцию видео о том, как к его дому пришла рысь.
"Я живу у края Петрозаводска, и не знал, что у нас рыси есть. Бабушка и я увидели на снегу следы, думали собака, но не похожи. Через 1 день я выглядываю в окно, - и сидит большая рысь. Вот, смог заснять, и как вы думаете, что с рысью делать, куда звонить?".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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