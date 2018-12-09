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Новости. Общество
09:49, 09 Декабря 2018
фото: https://pixabay.com

ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

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Петрозаводчанин снял на видео, как к нему во двор пришла рысь.

Житель Петрозаводска прислал в нашу редакцию видео о том, как к его дому пришла рысь.

"Я живу у края Петрозаводска, и не знал, что у нас рыси есть. Бабушка и я увидели на снегу следы, думали собака, но не похожи. Через 1 день я выглядываю в окно, - и сидит большая рысь. Вот, смог заснять, и как вы думаете, что с рысью делать, куда звонить?".

 

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Комментарии

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Наталья Даминова
2018-12-09 12:17:19
карельский бобтейл :)
Андрей Дубенский
2018-12-09 11:57:07
rooty - респект. Эта "рысь" меньше на рысь похожа, чем моя кошка. Мало что кисточек на ушах нет, да и жирная она для рыси, те по природе поджарые.
rooty
2018-12-09 11:37:51
Покормил бы кошку. -)
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