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Новости. Спорт
13:01, 18 Февраля 2018

ВИДЕО: Как в Карелии проходит баха "Россия - Северный лес"

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В Сети появился ролик о первом дне бахи, в течение которого участники ралли-рейда преодолели свои первые 19 километров.

Напомним, в Карелии в эти выходные проходит мероприятие, объединившее на одной трассе два соревнования в статусе первого этапа Кубка мира и первого этапа чемпионата России - Баха "Россия Северный лес". Второй день первого этапа Кубка Мира по ралли-рейдам закончился доминированием на трассе катарского пилота. Нассер Салех Аль-Аттия уверенно чувствует себя на карельских снежных дорогах, хотя его преимущество над чешским экипажем составило всего лишь четыре минуты.

Специальные участки, проложенные вблизи русско-финской границы оказались на редкость динамичными и скоростными, практически каждый пилот отзывался о трассе настолько восторженно, что не поверить сложно. Хорошему настроению способствует и ясная солнечная погода, мороз и отсутствие падающего снега, рассказали организаторы соревнований.

В субботу гонщикам предстояло проехать два спецучастка длиной 104 и 170 километров. Первая секция дня прошла довольно обыденно – почти все приехали на финиш без каких-либо происшествий, аккуратничая и приноравливаясь к скоростному пилотированию на скользком покрытии, за исключением пары экипажей. На BMW X3 Дениса Кротова, рассыпался ступичный подшипник, а Борис Гадасин вынужден был вернуться "на галстуке" и с кучей проблем.

"Что случилось? Это "привет" зиме! Потому что у нас в машине замерзли сапуны в нескольких системах – в гидроусилителе руля и в коробке передач. Машину с мороза завели, из-за этого разорвало масляный радиатор и соскочил шланг с ГУРа. То есть все потекло, мы как-то там соединили, опоздали из-за этого на старт, но, вроде как, успели поехать. И километров через шесть стали гореть, потому что масло из рулевого управления попало на глушитель и получился небольшой пожар. После этого обнаружили, что новая "волшебная" система, которую требует ФИА, в принципе на морозе не работает. То есть ты кнопочку жмешь, ничего не работает, но "тест" показывает, что все в порядке. "Родной" российский огнетушитель и мужики, закидывающие снегом машину, помогли ей не сгореть. И это уже само по себе плюс, а все остальное… К завтрашнему дню машина будет готова, а вопрос допуска – это не к нам", - рассказал Борис Гадасин, пилот экипажа № 8.

На втором спецучастке быстрейшим оказался Аль-Аттия, а вторым стал Тапио Лауронен, для которого данные дороги практически родные – Тапио проживает всего в нескольких десятках километров от района проведения ралли, правда, по другую сторону границы, но часто бывает в этих местах.

Мартин Прокоп из Чехии замкнул тройку лидеров после стокилометрового спецучастка, но его преимущество перед Владимиром Васильевым, расположившимся на четвертой позиции было не велико – всего две минуты. Плотная борьба шла и в категории Production – Алексей Титов на Ford Raptor F150 оторвался от катарского экипажа на Toyota LC200 всего на 27 секунд. А лидерство в категории "легких" автомобилей в категории Т3 упрочил француз Клод Форнье.

После "уплотнения" канала и небольшого перерыва, автомобили выдвинулись на второй, более протяженный спецучасток. Уверенность после первой половины дня уже выросла и пилоты осмелели. Это сразу же сказалось - количество ошибок началось увеличиваться. Тапио Лауронен потерял вторую позицию из-за спустившегося колеса, экипаж из Аргентины под управлением Фернандо Альвареса не рассчитал скорость и засел на бруствере. Однако, вырваться из снежного плена смог довольно быстро.

А вот кому не повезло, так это победителю прошлогодней бахи "Россия – Северный лес" польскому пилоту Арону Домзале. Он умудрился дважды за день перевернуть свой автомобиль. После первого переворота к нему на помощь пришел экипаж из Саудовской Аравии и Ясир Сейдан вернул Toyota Hilux на дорогу, а во второй раз спасением и постановкой на колеса занимался чех Мартин Прокоп. Время, потраченное экипажами на спасение коллег, компенсировали.

В категории Т3 сменился лидер - Француза Клода Форнье обогнал Дмитрий Пономаренко на такой же технике - Polaris RZR 1000.

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