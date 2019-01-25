ВИДЕО: Камера запечатлела ДТП на Гоголевском мосту, из-за которого остановилось движение

Сегодня днем на Гоголевском мосту произошло ДТП, из-за которого было перекрыто движение в обе стороны.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП, которое произошло в пятницу 25 января в 14.22 на Гоголевском мосту.

Водитель иномарки со всего маху въехал в остановившийся автомобиль.

Плотные потоки автомобилей встали в обе стороны, не имея возможности разъехаться.