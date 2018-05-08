ВИДЕО: Камеры наблюдения сняли, как в Петрозаводске вспыхнула иномарка

Камеры наружного наблюдения зафиксировали возгорание автомобиля на Перевалке.

ЧП произошло седьмого мая в 02:10. Во дворе по адресу ул. Суворова, 14 загорелся автомобиль Nissan Micra.

Камеры наблюдения сняли, как ночью в припаркованной во дворе иномарке вспыхивает огонь. Затем на место пожара прибывают сотрудники МЧС.

Видео появилось в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

Примечательно, что незадолго до момента возгорания рядом с автомобилем появляется некий человек. Когда автомобиль начинает гореть, неизвестный уходит.

Автор, выложивший видео, предположил, что причиной ЧП может являться поджог. Однако официально информации по этому поводу нет. Как сообщают в МЧС по РК, вероятной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.