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Новости. Происшествия
15:40, 22 Мая 2019

ВИДЕО: Классическое ДТП на кольце Петрозаводска попало в объектив видеокамеры

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На Кукковском кольце столкнулись два автомобиля.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с камеры наружного наблюдение, в объектив которой попало классическое ДТП при проезде кольца.

"Водитель одного автомобиля видит образовавшееся между машинами "окно" и трогается. Следующий за ним водитель поворачивает голову налево и начинает высматривать следующее "окно". Водитель первого авто не уверен в своих силах и останавливается. Следующий за ним водитель видит "окно" и, не поворачивая головы, трогается с места и въезжает в впередистоящую машину", - написано в комментарии к видео.

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