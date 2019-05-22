ВИДЕО: Классическое ДТП на кольце Петрозаводска попало в объектив видеокамеры

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На Кукковском кольце столкнулись два автомобиля.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с камеры наружного наблюдение, в объектив которой попало классическое ДТП при проезде кольца.
"Водитель одного автомобиля видит образовавшееся между машинами "окно" и трогается. Следующий за ним водитель поворачивает голову налево и начинает высматривать следующее "окно". Водитель первого авто не уверен в своих силах и останавливается. Следующий за ним водитель видит "окно" и, не поворачивая головы, трогается с места и въезжает в впередистоящую машину", - написано в комментарии к видео.
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