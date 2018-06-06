18:36, 06 Июня 2018
ВИДЕО: Лихач снес ограждение на одном из самых аварийных перекрестов Петрозаводска
По теме
Загрузка...
ДТП произошло сегодня вечером на улице Чапаева.
Авария с участием автомобиля LADA произошла в 17.00. Водитель на большой скорости, видимо, пытался успеть проехать на зеленый свет, но не справился с управлением автомобиля. Машину развернуло. В результате лихач снес ограждение на разделительной полосе.
Фото с места аварии были опубликованы в паблике "ДТП ПТЗ". Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
31.05.2018, 19:10
30.05.2018, 21:30
05.06.2018, 14:41
31.05.2018, 09:03
Аналитика
04.06.2018 16:02
Политкухня
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
04.06.2018 14:07
04.06.2018 12:54
04.06.2018 10:10
30.05.2018 10:49
Чтиво
Сегодня 14:19
Без политики
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
01.06.2018 10:29
Медиа
Сегодня 10:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии