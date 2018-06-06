ВИДЕО: Лихач снес ограждение на одном из самых аварийных перекрестов Петрозаводска

ДТП произошло сегодня вечером на улице Чапаева.

Авария с участием автомобиля LADA произошла в 17.00. Водитель на большой скорости, видимо, пытался успеть проехать на зеленый свет, но не справился с управлением автомобиля. Машину развернуло. В результате лихач снес ограждение на разделительной полосе.

Фото с места аварии были опубликованы в паблике "ДТП ПТЗ". Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".