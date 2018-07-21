ВИДЕО: Медведев проехал по Петрозаводску в кортеже из 20 автомобилей.

Кортеж председателя правительства РФ Дмитрия Медведева попал в объективы камер наружного наблюдения.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как сначала проезжают две машины ДПС, затем два черных седана, черный внедорожник, черный седан, черный внедорожник и два черных микроавтобуса, черный седан, белый микроавтобус, синий микроавтобус, белый микроавтобус, внедорожник, черный и серебряный микроавтобусы, а затем машины скорой помощи и ДПС, белый микроавтобус и замыкает колонну машина ДПС. Всего 20 автомобилей.

Были перекрыты улицы. Встали троллейбусы, автобусы, легковые автомобили. Пешеходам не разрешали переходить дороги.