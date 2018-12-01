ВИДЕО: Микроавтобус и иномарка столкнулись в Петрозаводске, есть пострадавшие

Один человек госпитализирован после ДТП на улице Чапаева, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В субботу в 07.12 на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Для ликвидации ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения (6 человек, два единицы техники).

Один человек был госпитализирован с места аварии. Информация о пострадавшем уточняется.