Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:08, 30 Ноября 2018

ВИДЕО: Минобразования сомневается в результатах тестирования записи в 1 классы

Загрузка...

Стали известны первые итоги нагрузочного тестирования системы электронной записи в первые классы.

Тестирование состоялось накануне. Как рассказали в республиканском министерстве образования, за час система приняла 1373 заявления. Сбоев не произошло. Сейчас системные администраторы анализируют данные и корректируют выявленные недочёты. Но считать это тестирование показательным трудно, ведь непосредственно в день подачи заявлений нагрузка на систему будет в разы больше, отмечается в сюжете "ГТРК "Карелии".

На серверы одномоментно поступает до тысячи обращений. В предыдущие годы техника такой нагрузки не выдерживала.

Поэтому в ближайшее время проведут повторное тестирование в условиях более приближенных к реальным. Возможно, его сдвинут на вечернее время, чтобы как можно больше родителей смогли подать пробное заявление.

Напомним, прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря.
В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города
27.11.2018, 15:39
Просто космос какой-то

Аналитика

29.11.2018 13:34
Капитал
Взрывной бизнес
О тонкостях работы крупного бизнеса и о проблемах, с которыми можно столкнуться при производстве и реализации промышленных взрывчатых веществ в России и за рубежом, "Столице на Онего" рассказала финансовый директор АО "Нитро Сибирь НОРД ГРУПП" Ирина Пушкарь.
Профицит на дефиците 2
28.11.2018 13:52
Просто космос какой-то 11
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Юбилей без соседей 2
27.11.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 1
Как соседняя страна спасла монастырскую традицию от советской власти.
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
"Я прямо кайф получаю, когда пою" 5
27.11.2018 11:14
Скинемся за безответственность власти 5
23.11.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»