ВИДЕО: Минобразования сомневается в результатах тестирования записи в 1 классы

Стали известны первые итоги нагрузочного тестирования системы электронной записи в первые классы.

Тестирование состоялось накануне. Как рассказали в республиканском министерстве образования, за час система приняла 1373 заявления. Сбоев не произошло. Сейчас системные администраторы анализируют данные и корректируют выявленные недочёты. Но считать это тестирование показательным трудно, ведь непосредственно в день подачи заявлений нагрузка на систему будет в разы больше, отмечается в сюжете "ГТРК "Карелии".

На серверы одномоментно поступает до тысячи обращений. В предыдущие годы техника такой нагрузки не выдерживала.

Поэтому в ближайшее время проведут повторное тестирование в условиях более приближенных к реальным. Возможно, его сдвинут на вечернее время, чтобы как можно больше родителей смогли подать пробное заявление.

Напомним, прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря.

В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.