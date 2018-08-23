ВИДЕО: На Комсомольском автомобиль выехал на газон после ДТП

На Комсомольском проспекте в Петрозаводске около часа назад произошло ДТП, которое зафиксировала уличная камера.

В районе пересечения улицы Ровио и Комсомольского проспекте столкнулись два автомобиля. От удара одну из машин развернуло, и она выехала на газон.

Случившееся зафиксировала камера компании "Ситилинк".