ВИДЕО: Неуправляемый грузовик повредил несколько автомобилей в Петрозаводск

Грузовой автомобиль без тормозов выехал на оживленный перекресток в карельской столице.

"Сегодня днем на перекрестке Гоголя и Красноармейской грузовик неожиданно поехал задним ходом в толпу машин. Проехал метров 50, снес бочину легковой иномарке (слышно по звуку на видеозаписи) и поехал дальше. Только метров через 100 остановился, видимо об бордюр все же затормозил", - написал очевидец в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".