ВИДЕО: Ночью в Петрозаводске легковушка столкнулась с кроссовером

ДТП произошло 4 июля на улице Мончегорской.

По информации "ДТП ПТЗ", авария произошла в 1.19 на ул. Мончегорской, у дома №4, в районе пересечения с ул. Лыжной.

Легковой автомобиль выезжал с ул. Лыжной, совершая правый поворот на ул. Мончегорскую. В это же время кроссовер двигался во встречном направлении по ул. Мончегорской, выехав на полосу встречного движения.

Видеокамера "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.