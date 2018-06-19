ВИДЕО: Общественники помогли сироте из Карелии расплатиться с долгами

Благотворительный фонд "Материнское сердце" добился погашения части долгов сироты Дмитрия Власова, который не может заселиться в собственное жилье после детдома.

Бывший воспитанник детского дома №2 Дмитрий Власов оказался в сложной жизненной ситуации. Пока он находился в учреждении для сирот, доставшуюся в наследство от матери комнату сдавали квартиросъемщикам. Этим занимался непосредственно детский дом, которого на сегодняшний день юридически уже не существует.

Квартиросъемщики, занимавшие жилье сироты, накопили большие долги за коммунальные услуги. В результате всю сумму задолженности пришлось выплачивать Дмитрию Власову. Вместе с тем, сам бывший воспитанник детского дома тоже успел просрочить платежи, выйдя из стен детского учреждения.

Таким образом, сироте пришлось платить долги за комнату, в которой он никогда не жил. Сумма долга составила более 125 тысяч рублей. Историю сироты рассказал канал "Вести Карелии".

В итоге общественники решили помочь Дмитрию Власову. Представители благотворительного фонда "Материнское сердце" провели переговоры с коммунальщиками и добились уменьшения суммы задолженности - со 125 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

"Основная проблема была в подключении комнаты к электричеству. "Энергокомфорт" нам пошел навстречу. И они отсрочили долг до решения суда. И разрешили нам подключение света. Компания "Партнер", которая отвечает за жилищные услуги, также пошла нам навстречу… Сделали перерасчет по оплате. 50% суммы нам, так скажем, списали. И остаток суммы мы погасили - часть долга. И на вторую часть долга мы сделали рассрочку на 10 месяцев. Компания "КРЦ" также нам списала пени. И сделали мы рассрочку. Мы обращались также в компанию "ТГК-1". Нам также сделали такую реструктуризацию",- рассказала представитель благотворительного фонда "Материнское сердце" Елена Метелева.

Общественники также обратились к юристам с целью проверить чистоту сделки, в результате которой детский дом сдавал в аренду жилье сироты.