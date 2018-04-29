ВИДЕО: Очень красивый фильм про медведей можно будет посмотреть сегодня в Петрозаводске

В Петрозаводске в рамках фестиваля БЭФФ сегодня вечером состоится премьера документального фильма Владислава Гришина и Ирины Журавлевой "Медведи Камчатки. Начало жизни".

"Уникальные съемки природы Камчатки затронут глубины сердца и взрослого, и ребенка. Увлекательное кино, мастерски раскрывающее тайну взросления самого крупного и удивительного хищника России — бурого медведя. С первых секунд лента переносит зрителя в неизведанный мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена лишь скромная роль наблюдателя", - говорится в анонсе картины.

Показ состоится в кинотеатре "Мираж" в ТРЦ "Макси". Начало – в 19.30. На показе будет присутствовать режиссер.

Некоммерческий Баренц экологический фильм фестиваль (БЭФФ) объединяет экологов и режиссеров разных стран, которые снимают фильмы об окружающей среде, поднимают вопросы экологии и предлагают позитивное решение.

Фестиваль проводится в Петрозаводске с 26 апреля по 3 мая.

Расписание показов и образовательных мероприятий можно посмотреть вот здесь.

А вот тут можно выиграть билеты на кинопоказы БЭФФ.