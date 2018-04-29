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Новости. Культура
11:53, 29 Апреля 2018

ВИДЕО: Очень красивый фильм про медведей можно будет посмотреть сегодня в Петрозаводске

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В Петрозаводске в рамках фестиваля БЭФФ сегодня вечером состоится премьера документального фильма Владислава Гришина и Ирины Журавлевой "Медведи Камчатки. Начало жизни".

"Уникальные съемки природы Камчатки затронут глубины сердца и взрослого, и ребенка. Увлекательное кино, мастерски раскрывающее тайну взросления самого крупного и удивительного хищника России — бурого медведя. С первых секунд лента переносит зрителя в неизведанный мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена лишь скромная роль наблюдателя", - говорится в анонсе картины.

Показ состоится в кинотеатре "Мираж" в ТРЦ "Макси". Начало – в 19.30. На показе будет присутствовать режиссер.

Некоммерческий Баренц экологический фильм фестиваль (БЭФФ) объединяет экологов и режиссеров разных стран, которые снимают фильмы об окружающей среде, поднимают вопросы экологии и предлагают позитивное решение. 

Фестиваль проводится в Петрозаводске с 26 апреля по 3 мая.

Расписание показов и образовательных мероприятий можно посмотреть вот здесь.

А вот тут можно выиграть билеты на кинопоказы БЭФФ.

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