ВИДЕО: Отчаянные пешеходы бросились под колеса машины в центре Петрозаводска

Пешеходы выбежали на середину проезжей части на главном проспекте столицы Карелии и едва не спровоцировали серьезное ДТП.

Два пешехода выбежали на проезжую часть проспекта Ленина и чудом не оказались под колесами проезжавших по трассе автомобилей.

Запись инцидента зафиксирована видеорегистратором одного из автомобилистов. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На кадрах записи видно, как два молодых человека выбегают на дорогу со стороны остановки рядом с гостиницей "Северная" и направляются на другую сторону проспекта. При этом разглядеть пешеходов проезжавшим по трассе автомобилистам мешала припаркованная маршрутка.

Водитель, под колеса которого выбежали молодые люди, был вынужден подать сигнал и экстренно остановиться во избежание ДТП.