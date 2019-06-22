ВИДЕО: Парфенчиков вместе с горожанами наблюдал за репетицией парада в Петрозаводске

В Петрозаводск 21 июня прибыла военная техника для репетиции военно-исторического парада ко Дню города.

Вечером 21 июня в Петрозаводск въехали танки и бронетехника. Жители города наблюдали за происходящим. Глава Карелии выложил в соцсети видео репетиции.

"На пл. Кирова сегодня вечером было многолюдно – горожане наблюдали за репетицией военно-исторического парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков. Генеральная репетиция намечена на вечер 27 июня", – подписал видео в Instagram Артур Парфенчиков.

По центральным улицам к пл. Кирова двигались боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, петрозаводчане увидели в центре города систему залпового огня "Град".

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.