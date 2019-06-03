ВИДЕО: Первыми студентами Олимпийского училища Карелии станут хоккеисты

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге в июне открывает первый набор.

С 10 июня начнется прием заявлений от абитуриентов в олимпийском училище Карелии. Первый набор созданного три месяца назад федерального учреждения – группа из 25 хоккеистов.

Сейчас в училище идут ремонты. Объекты учрежденя будут капитально отремонтированы или реконструированы. Так, в Ледовом дворце появятся свои очистные сооружения. В результате лед станет белого цвета, а не желтого, как сейчас.

Только на организацию учебного процесса в ближайшие три года поступит миллиард рублей, и это не считая расходов на ремонты, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов.

Основной базой училища станут спортивные сооружения Кондопоги, в планах — открытие филиалов в Петрозаводске и Сортавале. О подготовке к первому учебному сезону и перспективах нового учебного заведения рассказал в интервью журналистам ГТРК "Карелия" директор училища Александра Воронова.