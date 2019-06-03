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Новости. Общество
07:15, 03 Июня 2019
фото: Училище олимпийского резерва в Кондопоге

ВИДЕО: Первыми студентами Олимпийского училища Карелии станут хоккеисты

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Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге в июне открывает первый набор.

С 10 июня начнется прием заявлений от абитуриентов в олимпийском училище Карелии. Первый набор созданного три месяца назад федерального учреждения – группа из 25 хоккеистов.

Сейчас в училище идут ремонты. Объекты учрежденя будут капитально отремонтированы или реконструированы. Так, в Ледовом дворце появятся свои очистные сооружения. В результате лед станет белого цвета, а не желтого, как сейчас.

Только на организацию учебного процесса в ближайшие три года поступит миллиард рублей, и это не считая расходов на ремонты, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов.

Основной базой училища станут спортивные сооружения Кондопоги, в планах — открытие филиалов в Петрозаводске и Сортавале. О подготовке к первому учебному сезону и перспективах нового учебного заведения рассказал в интервью журналистам ГТРК "Карелия" директор училища Александра Воронова.

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Комментарии

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Беня
2019-06-03 10:49:23
Токаря у нас уже сейчас днем с огнем, а упитанных амбалов с клюшками, как следует из данной информации, будет завались. Видимо я должен себе иметь в виду, шо без амбала с клюшкой цифровизация народного хозяйства не прокатит :) Клюшка - двигатель нацпроектов :) :) :) Хотя бейсбольная, мне кажется, в руках хоккеиста будет придавать им больший импульс :) :) :)
Если хоккеист это профессия, тогда я паравоз.
Ту-тууууу! Пых-пых-пых! Чух-чух-чух! :) :) :)

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