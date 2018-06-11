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Новости. Культура
09:21, 11 Июня 2018

ВИДЕО: Петербуржец сыграл на рояле в лесу Карелии

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Петербургский пианист Павел Андреев опубликовал на своем YouTube канале необычное видео под названием "Музыка сфер".

В нем петербуржец играет на рояле на вершине заснеженной горы Композиторов (именно так называется это место) в Карелии. Это видео – часть большого проекта #рояльнасвободе, который музыкант придумал вместе с женой-художником Оксаной, сообщает "Комсомольская правда".

"Наш союз стал рождать проекты рояля на свободе, которые олицетворяют собой взаимодействие мужчины и женщины, природы и духа творчества, свободы фантазии и воли к осуществлению. Рояль тождественен жизни", – пишет музыкант на своем официальном сайте.

Павел уверен, что люди с самого детства загоняют себя в рамки, которые диктует общество. Эта иллюзия противоречит настоящим желаниям человека и его чувствам.

Кстати, композицию "Музыка сфер" Павел Андреев сочинил сам, а рояль, на котором он играет в кадре, доставили в Карелию на специальном вертолете.

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