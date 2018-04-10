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Новости. Общество
14:53, 10 Апреля 2018

ВИДЕО: Питьевая вода в Беломорске не соответствует санитарным показателям

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Пробы питьевой воды в Беломорске показали, что она не соответствует санитарно-химическим показателям.

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия в ответ на обращение депутата законодательного собрания Карелии Андрея Рогалевича о предоставлении информации о качестве питьевой воды, объемах и составе сточных вод, написано в паблике "Беломорск".

"19 из 25 проб питьевой воды в Беломорске не соответствуют санитарно-химическим показателям, - отмечено в документах ведомства. – 3 пробы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям".

Бращение за проверкой качества воды в Роспотребнадзор поступило после появления видео, на котором житель Беломорска запечатлел, какая вода идет из крана в квартирах горожан.

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