13:12, 27 Февраля 2018
ВИДЕО: Победитель карельского конкурса "Мистер Мужество" считает свою жену спасительницей
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В Карелии определили победителя конкурса "Мистер Мужество", за этот титул боролись мужчины, передвигающиеся в инвалидных колясках.
Как сообщает ГТРК "Карелия", конкурс был организован благотворительным фондом им. Арины Тубис. В первенстве приняли участие шесть мужчин из разных уголков республики. Каждый из них столкнулся с жизненными трудностями, но не сдался.
Победителем состязания стал Андрей Иванов.
"Андрей именно жену называет спасительницей. Пять лет назад она пришла к нему домой его стричь. Они понравились друг другу, и с тех пор вместе. Благодаря ей живет активно, и сегодня выиграл тоже, говорит, из-за нее", - отмечают телевизионщики.
Анна Иванова призналась, что всегда верит в мужа.
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