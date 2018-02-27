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Новости. Общество
13:12, 27 Февраля 2018

ВИДЕО: Победитель карельского конкурса "Мистер Мужество" считает свою жену спасительницей

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В Карелии определили победителя конкурса "Мистер Мужество", за этот титул боролись мужчины, передвигающиеся в инвалидных колясках.

Как сообщает ГТРК "Карелия", конкурс был организован благотворительным фондом им. Арины Тубис. В первенстве приняли участие шесть мужчин из разных уголков республики. Каждый из них столкнулся с жизненными трудностями, но не сдался.

Победителем состязания стал Андрей Иванов.

"Андрей именно жену называет спасительницей. Пять лет назад она пришла к нему домой его стричь. Они понравились друг другу, и с тех пор вместе. Благодаря ей живет активно, и сегодня выиграл тоже, говорит, из-за нее", - отмечают телевизионщики.

Анна Иванова призналась, что всегда верит в мужа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-27 13:50:04
А в чем мужество то? Я еще понимаю ветеранов войны, Чернобыля. А у остальных какие заслуги перед Отечеством ?
Гость
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