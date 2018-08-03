ВИДЕО: Подростки чуть не попали под троллейбус в центре Петрозаводска

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Инцидент произошел на перекрестке пр.Ленина-ул.Антикайнена.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили видео, ан котором запечатлено, как сегодня днем, 3 августа 13.41, на перекрестке пр.Ленина – ул.Антикайнена подростки чудом не попали под троллейбус.
Госавтоинспекция напоминает: на регулируемых перекрестках допускается переходить проезжую часть по диагонали только при наличии разметки, обозначающей такой пешеходный переход.
В Петрозаводске подобной разметки нет ни на одном перекрестке!
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