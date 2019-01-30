ВИДЕО: Полицейский УАЗ в Петрозаводске въехал в микроавтобус

Авария произошла 30 января на перекрестке улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта, сообщили в ДТП ПТЗ.

В 11.57 на перекрестке пр. Октябрьского и ул.Мелентьевой полицейский УАЗ столкнулся с микроавтобусом.

Машины двигались по проспекту в противоположных направлениях.

Пострадавших нет.

ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.