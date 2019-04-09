12:48, 09 Апреля 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в очках, похитившего велосипед
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В Петрозаводске разыскивается мужчина, похитивший велосипед из подъезда дома в Пятом поселке, сообщил в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, который подозревается в хищении велосипеда из подъезда одного из домов по улице Пограничной в марте месяце этого года.
Всю имеющуюся информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по телефонам: 8(8142) 57-96-16, 8-911-403-62-66 или 02 (с мобильного – 102).
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