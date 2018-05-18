ВИДЕО: Прилетевшая "из ниоткуда" бочка пива разбила Toyota

На трассе в иномарку прилетела бочка пива – страшные кадры.

В довольно необычное ДТП попал водитель из Австралии, пишет auto.mail.

Во время движения по шоссе буквально из ниоткуда в лобовое стекло его Toyota прилетела кега с пивом. Мужчина чудом не пострадал.