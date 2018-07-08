ВИДЕО: Самосвал встал на дыбы на трассе в Карелии

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В Сортавале на участке, где проводятся ремонтные работы, произошло ДТП с участием самосвала.
ДТП с участием самосвала произошло на 15-м километре автодороги "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" 2 июля в 13.45.
Самосвал встал на дыбы на участке, где проводятся ремонтные работы.
"При разгрузке самосвала произошло продольное опрокидывание. Передние колёса оторвались от земли, самосвал упёрся задней частью кузова в земляное полотно. Водитель в кабине оказался на высоте около четырёх метров", - отмечает автор видео на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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