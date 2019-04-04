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Новости. Общество
14:46, 04 Апреля 2019

ВИДЕО: Свалка мусора надвигается на Беломорск

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Жители Беломорска сняли видео, на котором запечатлели свалки мусора на границе города.

В паблике "Подслушано Беломорск" опубликовано видео, на котором запечатлена свалка мусора.

Проблему с уборкой мусора в Беломорске прокомментировал региональный оператор "Автоспецтранс", сообщив, что ТКО из места временного накопления отходов в Беломорске транспортируют на сегежский полигон в течение двух месяцев.

"С сегодняшнего дня на транспортировании ТКО работают 2 единицы техники, ежедневно на мусорный полигон в Сегежский район планируется вывозить 200 куб.м. отходов, - сообщили в "Автоспецтрансе", - так как из-за труднодоступности многих населенных пунктов Беломорского района вывозить большие объемы ТКО нет возможности, была задействована площадка для перегруза (временного накопления мусора) вблизи незарегистрированного в ГРОРО объекта размещения отходов. Накапливаемый на ней мусор оператор "АктивПро", вывозящий ТКО в Беломорском районе, транспортирует в дальнейшем в Сегежу на мусорный полигон".

По информации регоператора, общий объем ТКО, складируемых с 1 января 2019 года в месте накопления отходов в Беломорске, составлял порядка 15 тыс. куб.м., из которых на сегодняшний день вывезено уже 10 тыс.куб.м.

Отмечается, что на данном этапе проведения реформы по обращению с ТКО данный вариант транспортирования отходов единственно возможный. Значительная часть Беломорска расположена на островах, поэтому в городе много мостов, но их грузоподъемность не выдерживает проезда тяжелой техники. В связи с этим вывоз ТКО в городе разделен на два этапа: первый – доставка ТКО легким транспортом на место временного накопления в Беломорск, второй – дальнейший вывоз на полигон в Сегежу.

"В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РК ведет подготовительные работы к ликвидации незарегистрированного в ГРОРО объекта размещения отходов Беломорска, куда ранее в течение многих десятилетий свозился мусор", - сказал специалист ООО "Автоспецтранс".

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Комментарии

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Изя
2019-04-04 14:56:23
Мда уж , доколе .Каждый день одно и тоже . "Утонула" Карелия в помоях . Не пора ли уже "пристава" Кузю и снимать с этого " авто спецтранса " , не засиделся ли он ? Надо отдать все права и финансы муниципалитетам , они лучше справятся с мусором , чем эта " шарага " :)
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