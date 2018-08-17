ВИДЕО: Такси въехало в стену дома в центре Петрозаводска

Авария с участием кроссовера и легкового автомобиля произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса.

ДТП случилось 16 августа в 21.11, когда кроссовер поворачивал на Энгельса, а легковой автомобиль двигался в сторону набережной.

"От столкновения кроссовер отбросило в сторону. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, тротуар и врезался в стену дома, чудом избежав наезда на пешеходов, находящихся на тротуаре", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".