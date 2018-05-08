ВИДЕО: В Карелии больше 9 часов горел леспромхоз, где ребенка насмерть придавило бревнами

В 20.30 пожар на территории Лендерского леспромхоза удалось локализовать, сообщили в МЧС Карелии.

В поселке Лендеры Муезерского района во вторник 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки Лендерского леспромхоза, сообщили в МЧС Карелии.

К месту происшествия были направлены дежурные подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части № 72 по охране посёлка и добровольная пожарная команда посёлка.

К 16.00 площадь горения составила более 1000 кв.м. Всего для ликвидации происшествия привлечено 60 человек и 19 единиц техники.

Дополнительно к месту пожара были направлены оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Муезерского района и оперативная группа МЧС Карелии, а также беспилотные летательные аппараты.

В связи со сложившейся ситуацией в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Карелии организована работа совместного оперативного штаба под руководством Первого заместителя начальника управления МЧС Карелии Александра Фролова.

По факту гибели ребенка Следком Карелии проводит проверку.

Как сообщили "Столице на Онего" жители поселка Лендеры: "Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза".

Напомним, что 6 мая 10-летний мальчик с двумя своими друзьями-сверстниками гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребята забрались на штабель из бревен, которые обвалились.

В результате один ребенок погиб, второй получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, а третий отделался испугом.

По словам местных жителей, играли дети на территории Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.