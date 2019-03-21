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Новости. Общество
13:25, 21 Марта 2019

ВИДЕО: В Карелии расчистили дорогу, где ранее застрял школьный автобус

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"Школьные маршруты" находятся на особом контроле, сообщили в Минтрансе Карелии.

Так, 19 и 20 марта был затруднен проезд на автодороге, ведущей к поселку Онежский Пудожского района. Трассу размыло, и школьный автобус не смог доставить детей из Онежского в школу в деревню Авдеево.

"Школьные маршруты" на особом контроле у Управления автодорожного надзора и Минтранса республики.

"Хотя жалоб от жителей поселка в диспетчерскую службу "Управтодора" не поступало, 20 марта подрядчик, осуществляющий работы по содержанию дорог в Пудожском районе, оперативно устранил проблему. В настоящее время проезд для всех видов автотранспортных средств по трассе обеспечен", сообщается в паблике "Республика Карелия – Глава".

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Комментарии

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zanoza
2019-03-21 14:09:42
Значит не должный контроль ,если автобусы с детьми в сугробах вязнут.
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