ВИДЕО: В Карелии у иномарки на ходу оторвало капот

Видеорегистратор запечатлел курьез с автомобилем на трассе в Карелии.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на 425-м километре автодороги Р-21 "Кола", на транспортной развязке в районе пересечения с Суоярвским шоссе.

У двигавшегося по трассе легкового автомобиля на ходу открылся капот.