ВИДЕО: В Кондопоге автомобиль чуть не сбил троих пешеходов

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В Карелии невнимательные пешеходы чудом избежали ДТП.
Ситуация, произошедшая на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Комсомольская в Кондопоге 7 апреля, могла закончиться печально. Как пишет ДТП ПТЗ, группа пешеходов пересекала проезжую часть улицы Комсомольская, "не смотря по сторонам". Поворачивающий с Октябрьского шоссе на Комсомольскую автомобиль проехал буквально "по ногам" пешеходов.
ДТП ПТЗ призывает водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми, не допускать потенциально опасных ситуаций.
Инцидент на дороге в Кондопоге попал в объектив камеры компании "Ситилинк".
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