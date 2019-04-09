ВИДЕО: В Кондопоге автомобиль чуть не сбил троих пешеходов

В Карелии невнимательные пешеходы чудом избежали ДТП.

Ситуация, произошедшая на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Комсомольская в Кондопоге 7 апреля, могла закончиться печально. Как пишет ДТП ПТЗ, группа пешеходов пересекала проезжую часть улицы Комсомольская, "не смотря по сторонам". Поворачивающий с Октябрьского шоссе на Комсомольскую автомобиль проехал буквально "по ногам" пешеходов.

ДТП ПТЗ призывает водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми, не допускать потенциально опасных ситуаций.

Инцидент на дороге в Кондопоге попал в объектив камеры компании "Ситилинк".