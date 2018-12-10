ВИДЕО: В Петрозаводске на перекрестке жестко столкнулись два автомобиля

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Авария произошла накануне на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье, 9 декабря около 15 часов на улице Антикайнена, в районе пересечения с улицей Гоголя.
Водитель легкового автомобиля, совершающего правый поворот с улицы Гоголя на улицу Антикайнена не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со стоящим перед стоп-линией кроссовером.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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