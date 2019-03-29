ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД задержали мужчину за отсутствие полиса ОСАГО и "неповиновение"

Мужчина был дважды остановлен и доставлен в камеру для административно задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По информации ГИБДД, 24 марта сотрудниками был остановлен водитель, не имеющий полиса ОСАГО. В отношении 48-летнего водителя было вынесено постановление об административном правонарушении. Водитель должен был в течение суток исполнить обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, но не сделал этого.

27 марта утром водитель был вновь остановлен сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции проехать в отдел полиции в отношении водителя была применена физическая сила.

28 марта состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде штрафов по 500 рублей за каждое неповиновение. До суда данный гражданин содержался в камере для административно задержанных.