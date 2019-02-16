ВИДЕО: В Петрозаводске водитель автомобиля создал аварийную ситуацию

ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ-2106 и KIA Sportage произошло 15 февраля на Лососинском шоссе, сообщили в ДТП ПТЗ Петрозаводска и Карелии.

Видеорегистратор очевидца запечатлел потенциально опасную дорожную ситуацию:

ВАЗ-2106 совершал левый поворот, выезжая со второстепенной дороги со стороны Высотного проезда на Лососинское шоссе. В это же время KIA двигался по главной дороге (Лососинскому шоссе) в сторону центра.

Избегая столкновения с выезжающим ВАЗ-2106, водитель кроссовера выехал вправо за пределы проезжей части на заледеневший снежный бруствер.