ВИДЕО: В центре Петрозаводска автомобилисты не поделили перекресток

На перекресте проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП.

Третьего февраля в 21-38 два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

Момент ДТП запечатлела камера уличного наблюдения.

Один из автомобилистов двигался в прямом направлении по улице Куйбышева, в этот момент второй участник движения совершал поворот на проспект Ленина. В центре перекрестка автомобили столкнулись.