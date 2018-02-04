ВИДЕО: В центре Петрозаводска автомобилисты не поделили перекресток

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На перекресте проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП.
Третьего февраля в 21-38 два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.
Момент ДТП запечатлела камера уличного наблюдения.
Один из автомобилистов двигался в прямом направлении по улице Куйбышева, в этот момент второй участник движения совершал поворот на проспект Ленина. В центре перекрестка автомобили столкнулись.
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